Napoli scatenato l’agente conferma tutto | l’annuncio

Napoli, la stagione di conquista continua a tutto gas: il club campione d’Italia conferma l’entusiasmo e le ambizioni, puntando ancora più in alto. Dopo aver orchestrato colpi di grande spessore come De Bruyne, il mercato partenopeo non si ferma e si prepara a sorprendere con nuovi arrivi di livello internazionale. La prossima settimana potrebbe riservare importanti novità, tra cui l’attesa ufficializzazione di Noa Lang e Sam Beukema. Restate sintonizzati per scoprire i prossimi capitoli di questa straordinaria avventura!

Il club campione d’Italia mette nel mirino un nuovo obiettivo: a confermarlo è direttamente l’agente del calciatore. Il Napoli domina il calciomercato in Serie A. Dopo aver chiuso colpi di spessore come De Bruyne, il club azzurro non sembra aver voglia di fermarsi e continua a chiudere trattative di livello. Attese nella prossima settimana novità definitive sull’acquisto di Noa Lang e Sam Beukema: l’accordo coi rispettivi club dovrebbe essere ad un passo. Nel frattempo arriva una notizia inattesa su un profilo che piace al club partenopeo. L’agente del calciatore conferma le voci emerse nei giorni scorso e annuncia tutto in diretta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli scatenato, l’agente conferma tutto: l’annuncio

In questa notizia si parla di: napoli - agente - scatenato - conferma

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna - Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

Manna scatenato, il ds del Napoli a Milano per incontrare agenti e club ed avanzare nelle trattative; Napoli scatenato sul mercato: piacciono Chiesa e Orsolini, pronto l'assalto a Leao; Marianucci-Napoli, la conferma dell'agente: Affare fatto.

Napoli-Kim, l'agente conferma: «Firmeremo in questi giorni» - Il Mattino - Jae, il sudcoreano che piace agli azzurri e che sarà il nuovo titolare della difesa. Da ilmattino.it

Napoli su Pubill, Sky conferma: "Se non arriva Juanlu, c'è il terzino dell'Almeria" - it: Marc Pubill nei radar del Napoli come alternativa per la fascia destra. Scrive msn.com