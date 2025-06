Napoli non solo Lang | altro indizio social che fa sognare

Napoli sta vivendo un'estate all'insegna del mistero e delle emozioni: tra indizi social e trattative in corso, i tifosi sono in fermento. Dopo il criptico post di Noa Lang, l’entusiasmo cresce, alimentando sogni di grande calcio. La squadra di Antonio Conte si prepara a rinforzarsi, con l’attesa di ufficializzare nuovi acquisti che possano portare entusiasmo e successi. La prossima mossa potrebbe essere quella decisiva…

Dopo il criptico post pubblicato dall’attaccante del PSV arriva un ulteriore indizio che scatena i tifosi partenopei. Prosegue il calciomercato del Napoli. La dirigenza azzurra è al lavoro per chiudere il prima possibile alcune trattative e rinforzare la rosa di Antonio Conte. Si attendono novitĂ per l’acquisto di Noa Lang: l’esterno del PSV ha trovato l’accordo con i partenopei, ma il club olandese non ha ancora accettato l’offerta dei campioni d’Italia. Pochi minuti fa l’attaccante ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dalla descrizione decisamente interessante: la citazione alla storica canzone legata al Napoli e a Maradona non è affatto passata inosservata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, non solo Lang: altro indizio social che fa sognare

In questa notizia si parla di: napoli - lang - indizio - altro

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Nella giornata di ieri è emerso un clamoroso e curioso indizio social relativo al giocatore uruguaiano. Il Napoli è fiducioso nella chiusura dell'affare. Vai su Facebook

Lang al Napoli, spunta altro indizio: il PSV sta chiudendo per il sostituto; Nunez vuole Napoli, da Darwin un indizio clamoroso sui social; Napoli, indizio sul suo futuro di Nunez: il Liverpool prova a soffiare Gyokeres all'Arsenal. In difesa piaccio.

Lang lascia un possibile indizio di mercato sui social: i tifosi del Napoli si scatenano - Noa Lang potrebbe essere il prossimo colpo di mercato del Napoli per la fascia e, intanto, l'olandese ha lasciato un possibile indizio di mercato sui social. Scrive msn.com

CURIOSITA' - Napoli, Noa Lang scrive su Instagram "Life is life" e i tifosi azzurri sognano - "Life is life", scrive Noa Lang, esterno del PSV Eindhoven nel mirino del Napoli, su Instagram. Come scrive napolimagazine.com