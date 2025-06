Napoli linea dura per fermare l?overtourism nel centro storico | Ora più paletti per i B&B

Napoli si prepara a blindare il suo centro storico per contrastare loover-tourism, introducendo limiti più severi alle Airbnb. Nonostante i record di oltre 14 milioni di visitatori nel 2024, con un incremento del 15%, la città mira a preservare autenticità e qualità della vita. Con queste misure, Napoli dimostra di saper coniugare crescita e tutela, garantendo un futuro sostenibile per turisti e residenti.

Oltre 14 milioni di presenze registrate, con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente. Sono questi i dati del turismo a Napoli nel 2024 ma, ad un aumento dei flussi di vacanzieri,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, linea dura per fermare l?overtourism nel centro storico: «Ora più paletti per i B&B»

In questa notizia si parla di: napoli - linea - dura - fermare

Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector - Una domenica di impegno e solidarietà a Napoli, dove volontari armati di metal detector e passione hanno ripulito Mappatella Beach.

La dura verità Vai su Facebook

Napoli, linea dura per fermare l’overtourism nel centro storico: «Ora più paletti per i B&B»; Parma-Napoli 0-0, il risultato della partita di Serie A 2024/2025: pareggio che mantiene i partenopei in testa; Roccaraso, l'agenzia delle gite: «30 euro non è low cost. Lasciati al gelo, il Comune è responsabile. Rita De.

Linea dura sugli ultrà: tifosi di Roma e Napoli 2 mesi senza trasferte - Il Messaggero - Linea dura sugli ultrà: tifosi di Roma e Napoli 2 mesi senza trasferte Linea dura del governo: ... Lo riporta ilmessaggero.it

Linea dura sugli ultrà: tifosi di Roma e Napoli 2 mesi senza trasferte - Il Gazzettino - Linea dura sugli ultrà: tifosi di Roma e Napoli 2 mesi senza trasferte Linea dura del governo: ... Da ilgazzettino.it