Napoli la doppia ufficialità che manda in estasi i tifosi | adesso non ci sono più dubbi

Napoli si prepara a vivere un’estate di emozioni intense, tra acquisti faraonici e colpi di scena che fanno sognare i tifosi. La doppia ufficialità annunciata ha acceso la passione e l’entusiasmo nel cuore dei supporter azzurri, lasciando tutti senza dubbi: il club è più determinato che mai a dominare la scena. Ma quanto durerà questa carica di energia? Vediamo cosa riserva il futuro per il Napoli.

Il club azzurro è sempre impegnato in una campagna acquisti faraonica: arriva una “doppia ufficialità” che sta entusiasmando tutti (Ansa Foto) – SerieAnews “ Chissà quanto dura una carica completa dei cellulari di Giovanni Manna e di tutta la dirigenza partenopea “. Oppure “ chissà quante miglia avrà accumulato il ds viaggiando dall’Inghilterra, alla Spagna all’Olanda “. Probabilmente più di un tifoso azzurro si sarà posto questo quesito, anche solo marginalmente e più per curiosità. Anche perché ai supporter, d’altronde, interessa molto poco: quel che conta è il risultato, il fine ultimo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, la doppia “ufficialità” che manda in estasi i tifosi: adesso non ci sono più dubbi

In questa notizia si parla di: doppia - ufficialità - napoli - manda

Doppia UFFICIALITA’ Juve: risoluzione per Giuntoli e dimissioni di un altro dirigente - Un terremoto in casa Juventus: Cristiano Giuntoli, l'ex guru del Napoli, si congeda dalla Vecchia Signora con una risoluzione consensuale.

La Samp cambia ancora: Evani ai saluti dopo la salvezza, si pensa a De Rossi. Sarebbe l’allenatore giusto per i blucerchiati? Nessuna ufficialità, ma l’avventura di Alberico Evani alla guida della Sampdoria sembra essere ormai ai titoli di coda. A lui – i Vai su Facebook

Napoli, la doppia “ufficialità” che manda in estasi i tifosi: adesso non ci sono più dubbi; Tifoso Napoli: Manna ha chiuso altri due colpi, a luglio l'ufficialità; Napoli-Torino: è ufficiale, Conte manda in campo Buongiorno non al 100%. Raspadori in panchina.