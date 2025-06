Napoli incidente in Tangenziale | morti due motociclisti il conducente aveva 80 anni

Nel cuore di Napoli, un drammatico incidente in tangenziale ha spezzato due vite, tra cui quella di Gaetano Di Mauro, appassionato motociclista di 80 anni. La sua amata Kawasaki 1000, compagna inseparabile delle sue avventure, si è trasformata in un tragico veicolo di perdita. Una storia che ci ricorda quanto la passione possa essere fragile e imprevedibile, lasciandoci con il dolore di una perdita improvvisa e la domanda su come prevenire simili tragedie.

Le moto erano la sua passione, le conosceva bene, a cominciare dalla Kawasaki 1000 che lo ha portato verso la morte. Gaetano Di Mauro è una delle due vittime del terrificante incidente che si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, incidente in Tangenziale: morti due motociclisti, il conducente aveva 80 anni

In questa notizia si parla di: incidente - napoli - tangenziale - morti

Napoli, incidente al teatro San Carlo: pannello scenico cade su Marisa Laurito e altri due artisti - Attimi di paura al Teatro San Carlo di Napoli mercoledì 15 maggio 2025, durante le prove di "La Fille du Régiment".

È stato identificato uno dei due centauri morti oggi, 27 giugno, in un tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli, all’altezza dell’uscita di Agnano. Si tratta di Gaetano Di Mauro, 80 anni, residente a Caivano. Era alla guida della moto su cui viaggiava anche Vai su Facebook

Incidente in tangenziale a Napoli, morti due motociclisti. Erano a bordo dello stesso mezzo finito contro un altro veicolo #ANSA Vai su X

Napoli, incidente stradale sulla Tangenziale: due morti; Incidente in Tangenziale: morto l’80enne Gaetano Di Mauro, la donna ancora da identificare; Incidente in Tangenziale a Napoli all’altezza di Agnano, moto contro auto: morti un uomo e una donna.

Napoli, incidente in Tangenziale: morti due motociclisti, il conducente aveva 80 anni - Le moto erano la sua passione, le conosceva bene, a cominciare dalla Kawasaki 1000 che lo ha portato verso la morte. Come scrive ilmattino.it

Incidente in tangenziale, morti due centauri travolti in moto da un camion: Gaetano di Mauro aveva 80 anni - Due motociclisti, in sella allo stesso veicolo, sono morti dopo essere stati travolti da ... Si legge su leggo.it