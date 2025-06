Napoli in auto con droga e dispositivi elettronici rubati | arrestato 24enne dopo inseguimento

Una corsa tra le strade di Napoli si trasforma in un dramma di legge e ordine: un 24enne, già noto alle autorità, è stato arrestato dopo un inseguimento. Sorpreso con droga e dispositivi elettronici rubati, il giovane ha tentato di sfuggire alla cattura, ma la sua fuga è finita sotto gli occhi vigili degli agenti. Il suo arresto sottolinea ancora una volta come la criminalità si insidi anche nelle vie più vivaci della città.

Sorpreso in auto con droga e apparecchiature elettroniche presumibilmente rubate. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 24enne originario del Benin, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato inoltre denunciato per ricettazione. Napoli, in auto con droga . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, in auto con droga e dispositivi elettronici rubati: arrestato 24enne dopo inseguimento

