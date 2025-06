Napoli già regina del mercato dopo Ndoye arriva un altro sì | Conte gongola

Napoli conferma il suo ruolo di regina del mercato, sorprendendo ancora dopo l'arrivo di Ndoye e S236 Conte160gongola. La società di De Laurentiis, forte delle lezioni apprese, punta a rafforzare la squadra senza commettere gli stessi errori del passato. Tra trattative in dirittura d’arrivo e grandi campioni come Kevin De Bruyne, il calciomercato partenopeo si dimostra più acceso che mai, promettendo una stagione entusiasmante e ricca di sorprese.

Il club di De Laurentiis sempre protagonista in questo calciomercato. Diversi sono i giocatori trattati, alcuni dei quali in dirittura d’arrivo. Il Napoli sta facendo sul serio. Gli errori commessi dalla società due anni fa sul mercato sono stati una lezione importante e, stavolta, la squadra che vinto il campionato non verrà indebolita, bensì rafforzata. Intanto è già arrivato Kevin De Bruyne che, ok l’età , resta comunque un campione che in Serie A potrà fare assolutamente la differenza. Poi si continua a lavorare anche in altri reparti, dagli esterni alla difesa, dove tra l’altro è già arrivato Marianucci dall’Empoli. 🔗 Leggi su Rompipallone.it