Napoli esplosione via Foria | il racconto del cittadino che ha salvato una signora dalle macerie

Napoli ha vissuto un momento di paura e coraggio: all'esplosione in via Foria, un cittadino ha risposto con prontezza, mettendo a rischio la propria sicurezza per salvare una signora intrappolata tra le macerie. Quando il boato ha fatto tremare le case di via Peppino De Filippo, lui non si è tirato indietro, scendendo in strada per aiutare chi era in pericolo. La sua testimonianza ci ricorda che, di fronte alla tragedia, il vero eroismo nasce dal cuore.

Quando ha sentito l?esplosione, la sua casa ha tremato, come tutte quelle in via Peppino De Filippo, ma lui non ha esitato ad andare in strada e a darsi da fare, aiutando le persone in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, esplosione via Foria: il racconto del cittadino che ha salvato una signora dalle macerie

In questa notizia si parla di: esplosione - napoli - foria - racconto

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

NAPOLI, ESPLOSIONE IN VIA FORIA: UN MORTO E QUATTRO FERITI Un’esplosione causata da una fuga di gas ha sconvolto via Peppino De Filippo, traversa di via Foria, ieri sera intorno alle 19:10. Il crollo del solaio del primo piano ha provocato la morte d Vai su Facebook

Napoli, esplosione via Foria: il racconto del cittadino che ha salvato una signora dalle macerie; Crollo via Foria, sfollate 20 famiglie. Ipotesi fuga di gas tra le cause |VIDEO; Napoli, esplosione in via Foria: il racconto di A Figlia do marenaro.

Napoli, esplosione via Foria: il racconto del cittadino che ha salvato una signora dalle macerie - Quando ha sentito l’esplosione, la sua casa ha tremato, come tutte quelle in via Peppino De Filippo, ma lui non ha esitato ad andare in strada e a darsi da fare, aiutando le persone ... Lo riporta ilmattino.it

Napoli, esplosione in via Foria: il racconto di "A Figlia do marenaro" - Quasi in sordina e schivando i teleobiettivi dei paparazzi che li attendo al varco, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati all'hotel Amman a Venezia, un lussuoso hotel 5 stelle che si affaccia sul ... Si legge su msn.com