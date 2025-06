Napoli esplosione in via Foria | seduti al tavolo a cenare a pochi metri dal disastro

In una serata apparentemente tranquilla a Napoli, un'esplosione in via Foria ha sconvolto la vita di molti. Seduti a tavola per una cena estiva, ignari del dramma che si stava consumando a pochi metri, con i vigili del fuoco che lottano per salvare vite tra le macerie di via Peppino. La città si ferma e si interroga: come può un attimo cambiare tutto?

