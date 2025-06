Napoli esplosione in via Foria | ritrovata bombola di gas Disposta autopsia su corpo di Giovanni

Una violenta esplosione in via Foria a Napoli ha sconvolto la comunità, lasciando dietro di sé una scia di domande e inquietudine. La scoperta di una bombola di gas e l’autopsia disposta sul corpo di Giovanni sono solo alcune delle indagini in corso. La Procura lavora senza sosta, mentre le autorità cercano di fare luce su questa tragedia ancora avvolta nel mistero. La città aspetta risposte e giustizia.

La Procura di Napoli è al lavoro e intanto si indaga contro ignoti

Un boato improvviso, poi il fumo, i vetri in frantumi, le urla e il panico. Un’esplosione violentissima ha scosso nel tardo pomeriggio via Peppino De Filippo, a due passi da via Foria, nel cuore di Napoli. A causarla – secondo le prime ricostruzioni – sarebbe stata Vai su Facebook

Napoli, esplosione via Foria: il racconto del cittadino che ha salvato una signora dalle macerie; Napoli, esplosione vicino a via Foria: un morto e quattro feriti; Esplosione a Napoli, il disperso e le portate di pesce. Lo sfogo di ‘A figlia do marenaro’: “Forse è scappato qualche morto ma vi denuncio se mettete il mio locale”.

Napoli, esplosione via Foria: il racconto del cittadino che ha salvato una signora dalle macerie - Quando ha sentito l’esplosione, la sua casa ha tremato, come tutte quelle in via Peppino De Filippo, ma lui non ha esitato ad andare in strada e a darsi da fare, aiutando le persone ... ilmattino.it scrive

Esplosione a Napoli, l’uomo che ha salvato una donna: “Tutto crollato. L’ho presa in braccio” - L’esplosione avvenuta in via Peppino De Filippo, una traversa di via Foria, a Napoli, ha dato seguito al gesto eroico di un cittadino, Luigi Peluso, che ha rischiato la sua vita pur di salvare quella ... Secondo msn.com