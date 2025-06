Napoli esplosione in via Foria parla il fratello della vittima | Non doveva lavorare quel giorno

Una tragedia che ha scosso Napoli, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Luciano Scala, fratello di Gianni, ricorda con dolore un destino crudele: "Gianni è morto durante un turno di lavoro che non avrebbe dovuto fare". La sua testimonianza apre uno sguardo intimo sulla tragedia, rivelando quanto la vita possa essere imprevedibile e fragile. Una storia che ci invita a riflettere sulla sicurezza e il valore spesso sottovalutato della vita quotidiana.

«Gianni è morto durante un turno di lavoro che non avrebbe dovuto fare». Lo racconta a Il Mattino, Luciano Scala, fratello del 57enne morto nell?esplosione avvenuta in un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, esplosione in via Foria, parla il fratello della vittima: «Non doveva lavorare quel giorno»

