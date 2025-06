Napoli esplosione in via Foria la licenza del ristorante sotto i riflettori dei pm

Un incidente che scuote Napoli: l’esplosione in via Foria, originata da una fuga di gas nel cuore della città, ha lasciato ancora tracce di distruzione e interrogativi. La licenza del ristorante coinvolto ora è sotto i riflettori dei pm, mentre via Peppino De Filippo porta i segni di un evento che ha messo in allerta tutta la comunità. Cosa si nasconde dietro questa tragedia?

Via Peppino De Filippo porta ancora i segni della devastazione. L?esplosione di mercoledì pomeriggio causata da una fuga di gas all?interno di un terraneo è stata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, esplosione in via Foria, la licenza del ristorante sotto i riflettori dei pm

