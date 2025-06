Napoli doppio colpo Noa lang e Juanlu | ma c’è una mazzata

Il Napoli sta per chiudere le trattative relative a Noa Lang e Juanlu Sanchez con PSV e Siviglia: ma il club partenopeo riceve una mazzata non da poco Luca Marianucci e Kevin De Bruyne sono stati i primi due acquisti di una sessione di mercato che si preannuncia scoppiettante. Il Napoli non vuole fare prigionieri, l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa in tutti i ruoli per giocare quattro competizioni da protagonista. L’esempio dell’ Inter nella scorsa stagione è lampante, serve una rosa lunga per evitare di arrivare alla fine col fiato corto. (ANSA) tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, doppio colpo Noa lang e Juanlu: ma c’è una mazzata

