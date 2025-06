Napoli da bollino rosso per ondate di calore | sabato 28 giugno percepiti quasi 40 gradi

Napoli si prepara a vivere un sabato da record, con temperature percepite che sfiorano i 40 gradi. Le autorità hanno emesso il bollino rosso, segnale di massimo rischio per la salute. È il momento di adottare tutte le precauzioni per affrontare questa ondata di calore estiva. Scopriamo insieme come proteggersi e gestire al meglio questa situazione estrema. Continua a leggere.

Secondo i bollettini diramati dal Ministero della Salute, la giornata di sabato 28 giugno sarà da bollino rosso a Napoli: la temperatura percepita sarà di 37 gradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

