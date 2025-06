Napoli cosmetici fuorilegge e dannosi per la salute | maxi-sequestro di 22mila articoli

Napoli si sveglia con una notizia allarmante: un maxi sequestro di 22mila cosmetici illegali e potenzialmente dannosi per la salute. Un’operazione delle Guardia di Finanza ha smascherato un vasto giro di prodotti contraffatti nella zona industriale, evidenziando i rischi nascosti dietro a cosmetici che promettono bellezza ma mettono a repentaglio il benessere dei consumatori. La lotta contro questi pericoli continua, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Maxi sequestro di prodotti cosmetici illegali nella zona industriale del capoluogo partenopeo. Nei giorni scorsi, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli hanno portato a termine un’importante operazione di controllo economico del territorio, concentrata tra via Emanuele Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris. Napoli, cosmetici fuorilegge . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, cosmetici fuorilegge e dannosi per la salute: maxi-sequestro di 22mila articoli

In questa notizia si parla di: napoli - cosmetici - fuorilegge - dannosi

Cosmetici dannosi per la salute, maxi sequestro a Napoli - Un sequestro record a Napoli mette in luce il pericolo nascosto dietro alcuni cosmetici venduti illegalmente.

Napoli, cosmetici fuorilegge e dannosi per la salute: maxi-sequestro di 22mila articoli; Sequestro di oltre 22.500 cosmetici nocivi nella zona industriale di napoli, operazione della guardia di finanza.

Napoli, sequestrati 22.500 prodotti cosmetici illegali e dannosi per la salute - 500 prodotti cosmetici illegali in quanto dannosi per la salute ... msn.com scrive

Blitz della Guardia di finanza a Napoli, sequestrati più di 22mila cosmetici dannosi per la salute - Maxi sequestro di cosmetici pericolosi a Napoli: i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 22. Lo riporta rainews.it