Napoli cadono dalla moto dopo un incidente e vengono travolti da un camion | coppia muore dilaniata

Una tragedia sconvolgente ha colpito Napoli questa mattina, quando una coppia in moto è finita sotto un camion dopo un grave incidente, perdendo la vita in modo drammatico. Testimoni oculari descrivono scene da incubo, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa ennesima tragedia sulla strada. È un monito ancora più urgente sulla sicurezza e l'importanza di rispettare le regole del traffico per prevenire simili tragedie.

I testimoni dell'incidente di questa mattina raccontano di aver assistito dal vivo a scene da film dell'orrore. Le due vittime hanno perso la vita sul colpo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, cadono dalla moto dopo un incidente e vengono travolti da un camion: coppia muore dilaniata

