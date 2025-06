Napoli Buongiorno si racconta | Amo giocare a Prato Fiorito Il mio cognome? Abituato alle battute

Napoli, buongiorno si racconta: tra passione e allegria, il difensore Alessandro Buongiorno svela i suoi hobbies e il suo spirito scherzoso. Appassionato di calcio e università , il giovane partenopeo non perde occasione per condividere aneddoti divertenti e momenti di vita quotidiana. La sua autenticità e simpatia rendono ancora più speciale il suo legame con la città e i tifosi. Scopriamo insieme come questa energia positiva alimenta la sua carriera e la sua personalità , portando un sorriso anche nei momenti più difficili.

Sui canali ufficiali del Napoli, Alessandro Buongiorno, difensore dei partenopei, ha raccontato alcuni suoi hobbies nella rubrica Drive&Talk. DICHIARAZIONI – «Sono molto abituato alle battute sul mio cognome e le faccio anche io. Calcio e università , come ho fatto? Finire .

Alessandro Buongiorno parla a tutto campo, dall`infortunio alla sfida Scudetto con l`Inter.

