Napoli Buongiorno a tutto tondo su Conte e compagni di squadra – VIDEO

Napoli, buongiorno a tutti! Nell’ultimo video, il protagonista è Alessandro Buongiorno, il difensore azzurro che si racconta in un’intervista sincera e appassionata. Con parole di stima per la rosa campione d’Italia, Buongiorno rivela il suo percorso, le sfide superate e il suo ruolo fondamentale nello scudetto. Tra emozioni e aneddoti, il giovane difensore dimostra di essere un elemento imprescindibile di questa straordinaria impresa partenopea. Durante il nuovo episodio della...

Il difensore azzurro si racconta in una lunga intervista: parole al miele per tutta la rosa campione d’Italia. Tra i protagonisti dell’impresa compiuta quest’anno del Napoli non può non essere citato Alessandro Buongiorno. Nonostante sia stato costretto ai box per alcuni infortuni, il difensore ex Torino ha dimostrato sin da subito di avere grandissime qualità, garantendo sempre sicurezza in fase difensiva. Durante il nuovo episodio della rubrica del Napoli Drive&Talk, il centrale ha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza a Napoli finora. Buongiorno ha espresso tutto il suo amore per la città partenopea, descrivendo il suo rapporto con i compagni di squadra e alcuni retroscena della sua routine pre-partita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it