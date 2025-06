Napoli Basket arriva un nuovo acquisto | il comunicato ufficiale

Napoli Basket si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi con l’arrivo di un entusiasmante nuovo acquisto. La recente acquisizione, annunciata ufficialmente dal club, segna l’inizio di una stagione carica di aspettative e rinnovate ambizioni, in un contesto di grande rinnovamento dopo il cambio di proprietà. Con la presentazione del nuovo presidente Matt Rizzetta e altri protagonisti, la squadra si proietta verso un futuro ricco di speranze e traguardi da raggiungere.

Nuovo acquisto per il Napoli Basket: il comunicato ufficiale del club, tutti i dettagli. Il Napoli Basket programma una stagione che sarà piuttosto significativa. Si tratta infatti della prima al seguito del cambio di proprietà da poco formalizzato, che porta quindi nuove ambizioni e speranze. La nuova era è stata inaugurata in una conferenza stampa in cui si sono presentati ai giornalisti e ai tifosi il nuovo presidente Matt Rizzetta e il nuovo allenatore Alessandro Magro. Arrivano però novità che riguardano anche il campo, con l’arrivo di un nuovo acquisto. UFFICIALE- Napoli Basket, arriva Gentile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it