Napoli assalto a Juanlu | trattativa con il Siviglia per l’erede di Di Lorenzo

Il Napoli si prepara a rinforzare la fascia destra con un colpo importante: l’assalto a Juanlu Sanchez, talento del Siviglia e dell’Under 21 spagnola. La trattativa con i biancorossi andalusi è in fase avanzata, puntando a trovare l’erede ideale di Di Lorenzo. Con questa operazione, gli azzurri rafforzano il reparto e puntano a mantenere alta la competitività in Italia e in Europa. La strategia è chiara: investire sul futuro per continuare a dominare.

Il Napoli continua a lavorare senza sosta per rinforzare la fascia destra, con un obiettivo preciso in mente: Juanlu Sanchez, 21 anni, stellina del Siviglia e dell'Under 21 spagnola. A raccontarlo è Antonio Giordano su La Gazzetta dello Sport, che svela come il club partenopeo abbia già individuato nell'esterno andaluso l'alternativa a Giovanni Di Lorenzo. La trattativa, tuttavia, è tutt'altro che semplice: il Napoli ha messo sul piatto 15 milioni di euro, ma il Siviglia ne chiede almeno 20. Un braccio di ferro classico da mercato, in cui la pazienza è spesso l'arma più efficace.

