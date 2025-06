Napoli arriva il rinnovo dell’azzurro | è ufficiale

Il Napoli si prepara a scrivere un’altra pagina di successo, con il rinnovo ufficiale di uno dei suoi talenti più preziosi. L’entusiasmo cresce tra i tifosi e la società, che desiderano mantenere alta la competitività in Italia e in Europa. Con questa mossa strategica, il club dimostra di voler puntare forte sulla continuità e sul talento, consolidando il proprio progetto per una stagione ricca di sfide e trionfi. Napoli, c’è il comunicato ufficiale sul rinnovo…

Il Napoli prolunga il contratto del giocatore: arriva il rinnovo per l’azzurro, ora è ufficiale. C’è anche il comunicato. Il Napoli si sta preparando per la prossima stagione in cui vuole puntare a difendere lo scudetto conquistato nel 2025 ma, al tempo stesso, puntare anche a fare bene in Champions League. Nel frattempo, è arrivata anche la notizia di un rinnovo di contratto in particolare. Napoli, c’è il comunicato ufficiale sul rinnovo dell’azzurro: i dettagli. Come comunicato in via ufficiale dal club: “ La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Sportface.it