Napoli a inizio settimana il terzo colpo per Conte

Napoli si prepara a sorprendere ancora: a inizio settimana il club ha messo a segno il terzo colpo, rafforzando la rosa di Conte. Con grandi aspettative e tanta determinazione, i partenopei cercano di consolidare la vittoria in Italia e di stupire in Europa. Nei prossimi giorni, potremmo assistere a un altro rinforzo che potrebbe fare la differenza. Le mosse del Napoli si fanno sempre più interessanti, e il futuro è tutto da scoprire.

I campioni d’Italia provano ad accelerare nuovamente, nei prossimi giorni può arrivare un altro rinforzo Nell’attuale campagna acquisti, c’è grande attesa e curiosità per le prossime mosse del Napoli. I partenopei, campioni d’Italia in carica, provano a rinforzarsi per cercare la conferma in campionato e per ritagliarsi un ruolo da protagonisti in Europa. Sono diverse le operazioni che gli azzurri stanno provando a definire, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Napoli abbastanza vicino a Noa Lang, per il quale si è registrata una accelerata decisa, l’accordo con il Psv Eindhoven si avvicina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli, a inizio settimana il terzo colpo per Conte

David annuncia il suo addio al Lille: «Ogni storia ha un inizio e una fine». Sarebbe vicino l’accordo con il Napoli (Pedullà ) - Jonathan David ha ufficializzato il suo addio al Lille con un emozionante video su Instagram, sottolineando che ogni storia ha un inizio e una fine.

Translate postDe Bruyne, contratto biennale col Napoli a 5,5 milioni netti più opzione per il terzo anno (Gazzetta) Il belga avrebbe voglia di sottoporsi alle visite mediche già ad inizio settimana. Nessun rischio sui diritti di immagine. https://ilnapolista.it/2025/05/ Vai su X

Ultime news su #Meret. Il #Napoli ha atteso fino a pochi giorni dalla scadenza perché si era lanciato su #milinkovicsavic ma il portiere del #Torino sembra non aver convinto l’allenatore #Conte. A inizio settimana Meret firmerà un biennale e #Manna dovrà trov Vai su Facebook

Sarà Juanlu il terzo acquisto del Napoli? - Secondo Onda Capital L’affare per il 21enne esterno destro – che nella rosa andrebbe a prendere il posto di Mazzocchi, si dovrebbe chiudere per una cifra tra ... Come scrive 100x100napoli.it

Il Napoli vince il Terzo scudetto, ecco la storia delle vittorie azzurre - La stagione è iniziata il 24 agosto con la fase preliminare della Coppa Italia, dove il Napoli ha vinto il quinto girone di qualificazione, composto da Lazio, Cesena, L. Si legge su napolike.it