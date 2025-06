Nadia Battocletti vince ed esalta l’Italia | Un buon test siamo una squadre tenace | sono fiduciosa

Nadia Battocletti ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, dominando i 5.000 metri agli Europei a squadre di Madrid. La sua vittoria non solo conferma il suo ruolo di protagonista, ma esalta anche l'unità e la tenacia dell’Italia nel grande palcoscenico sportivo internazionale. Un risultato che incoraggia tutto il team e ci riempie di fiducia per le sfide future: siamo una squadra forte e determinata a conquistare nuovi traguardi.

Nadia Battocletti ha rispettato il pronostico e ha vinto i 5.000 metri che hanno animato la prima giornata degli Europei a squadre, in corso di svolgimento a Madrid. L’azzurra era la grande favorita della vigilia, ha passeggiato fino al suono della campana e poi ha lanciato una progressione formidabile, vincendo con margine nei confronti della spagnola Marta Garcia e rilanciando l’Italia nei vertici della classifica generale della ex Coppa Europa. Nadia Battocletti ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “ Sono molto felice del risultato della gara, ho appena finito un raduno in altura, oggi era una bella gara e un bel test. 🔗 Leggi su Oasport.it