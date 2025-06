Nadia Battocletti garanzia assoluta! Domina i 5000 in scioltezza e rilancia l’Italia negli Europei a squadre

Nadia Battocletti, autentica garanzia assoluta, ha dominato i 5000 metri con disinvoltura e classe, dimostrando ancora una volta il suo talento straordinario. La campionessa europea ha rilanciato l’Italia negli Europei a squadre, portando a casa un risultato impressionante. Con una volata decisa e una determinazione incrollabile, Nadia si conferma protagonista indiscussa dell’atletica internazionale, pronta a scrivere nuove emozionanti pagine di questa competizione.

