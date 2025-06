Myriam Sylla verso la Turchia? Sirene di mercato l’addio a Milano si fa concreto

Il mondo del volley italiano si prepara a un colpo di scena clamoroso: Myriam Sylla, stella della pallavolo, potrebbe salutare Milano già da ottobre e approdare in Turchia. La notizia, rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, apre un nuovo capitolo nel mercato estivo, lasciando tutti a riflettere sulle conseguenze di questa mossa che potrebbe rivoluzionare la rosa della squadra meneghina. È il momento di scoprire cosa si cela dietro questa possibile svolta.

Myriam Sylla potrebbe trasferirsi in Turchia già da ottobre. La Gazzetta dello Sport ha lanciato un’autentica bomba di volley mercato, evidenziando uno scenario che non sembrava possibile fino a qualche giorno fa: la schiacciatrice potrebbe lasciare Milano e trasferirsi in terra anatolica. Sarebbe uno dei trasferimenti più importanti dell’estate e impoverirebbe sensibilmente la rosa della società meneghina, che ha già dovuto fare i conti con il saluto della palleggiatrice Alessia Orro (passata al Fenerbahce Istanbul). Si vocifera di un approdo al Galatasaray Istanbul, dove ritroverebbe l’allenatore Massimo Barbolini, attuale assistente del CT Julio Velasco con la Nazionale Italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it