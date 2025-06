Musica pittura e cucina raffinata È il menù magico al Sushi Jazz Arte proposta in ogni declinazione

punto di riferimento per chi cerca un’esperienza unica tra gusto, musica e arte. Immagina una serata in cui ogni dettaglio è curato per far vibrare le tue emozioni, trasformando una semplice cena in un evento memorabile. Dalle 20.30, nel cuore storico di Piccola Atene, il "Sushi Jazz" ti invita a vivere un viaggio sensoriale senza precedenti. Perché ogni sera qui è un incanto da scoprire e ricordare.

Metti una sera a cena, una cena che diventa un evento magico, in un’atmosfera che coniuga l’arte nelle sue declinazioni: l’arte della cucina giapponese, l’arte della musica con una dj che ha girato il mondo e cha si esibisce anche nel suo locale, l’arte della pittura che dona emozioni e palpiti del cuore. La cena dalle 20.30 è in un locale storico "Sushi Jazz" della Piccola Atene, un locale che negli anni, sono ne tascorsi sette, è diventato il post cult di chi ama il bello, il raffinato e l’accoglienza di una padrona di casa come é Madame Betty, all’anagrafe Roberta Torres, titolare con il marito Carlo di Sushi Jazz, nel cuore della città: non è solo un ristorante, ma un locale che vuole rendere le persone che lo scelgono felici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica, pittura e cucina raffinata. È il menù magico al Sushi Jazz. Arte proposta in ogni declinazione

In questa notizia si parla di: arte - musica - pittura - cucina

Il Diorama festival animerà Roccamorice con musica, arte e territorio - Il Diorama Festival trasformerà Roccamorice in un palcoscenico di musica, arte e natura il 25 maggio.

Sabato 28 giugno al Festival Paratod@s25 e in apertura del concerto degli ASSALTI FRONTALI, live di CAL Carlotta Cecchinato, in arte Cal, classe 1995. Artista indipendente che viaggia fin da bimbetta dalle parole alla stampa, dalla pittura alla musica, dal Vai su Facebook

Musica, pittura e cucina raffinata. È il menù magico al Sushi Jazz. Arte proposta in ogni declinazione; Una serata per celebrare arte, danza, teatro, sport e cucina: la «Notte della Cultura» a Osio Sotto; A Lecce c'è un hotel di lusso che è anche museo d'arte contemporanea (col suo ristorante).

Una serata per celebrare arte, danza, teatro, sport e cucina: la «Notte della Cultura» a Osio Sotto - «L ’insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e l’esperienza, rielaborandole con un personale e profondo ripensamento così da convertire le nozioni da se ... Scrive ecodibergamo.it

Cucina, arte e musica al Carmine - la Nazione - Una sinergia d’espressioni universali che trascendono la cultura e si manifestano in ogni società. Riporta lanazione.it