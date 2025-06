Musica ma non solo | tornano gli appuntamenti di ' Tutte le direzioni in Summertime'

Musica e molto di più: tornano gli appuntamenti di "Tutte le Direzioni in Summertime". La carovana musicale del Gruppo dei 10 accompagna i ferraresi nelle tradizionali trasferte estive dalla città ai Lidi, attraversando i suggestivi canali di Comacchio e puntando dritto verso tramonti in spiaggia all'insegna del jazz. Sei serate imperdibili che trasformeranno le vostre serate in un caleidoscopio di emozioni e suoni indimenticabili. Preparatevi a vivere l’estate con ritmo e magia!

