Musica live Dal rock al pop e rap Eventi super

Pierfrancesco Pacoda ci guida attraverso un’estate mozzafiato di musica dal vivo in Emilia Romagna, un festival di emozioni tra rock, pop e rap. Dai festival all’aperto alle rassegne nei parchi, il 2025 si preannuncia come un trionfo di talenti italiani e internazionali, tra cui Psicologi e De La Soul. Un’occasione imperdibile per vivere la passione musicale in un’atmosfera unica, lasciandosi trasportare dalla magia di una stagione indimenticabile.

di Pierfrancesco Pacoda E’ un’estate di grande musica dal vivo in Emilia Romagna, quella del 2025, con un’offerta di concerti vastissima, tra festival e rassegne negli spazi all’aperto. Alcune, come Sequioie Music Park, nel Parco delle Caserme Rosse a Bologna, propongono un cartellone che alterna artisti della nuova scena italiana con stelle internazionali. Come gli Psicologi il 29 giugno, seguiti l’1 luglio dagli americani De La Soul, il gruppo che ha imposto una nuova via al rap, filtrando i ritmi urbani attraverso una visione psichedelica, hippie. Si prosegue il 3 con Gianna Nannini, il 5 con Capo Plaza, che con il brano appena uscito, ’Non basta mai’ è uno dei cantanti più ascoltati dei mesi caldi e il 6 con l’unica data italiana della cantautrice inglese, tra i talenti da seguire, Jorja Smith. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musica live. Dal rock al pop e rap. Eventi super

