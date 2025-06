Musica e solidarietà ai Trepponti con l’orchestra

Musica e solidarietà si incontrano ai Trepponti, trasformando ogni venerdì sera in un'esperienza magica e memorabile. La rassegna Comacchio Summer Experience, con il suo ricco calendario di eventi, rende omaggio alla cultura e all’impegno sociale, creando un’atmosfera unica tra musica e comunità. Questa sera, alle 21, l’Orchestra di Fiati di Mondaino ci accompagnerà con lo spettacolo “L’orchestra ... lasciandoci emozionare e riflettere insieme.

La rassegna Comacchio Summer Experience continua a incantare residenti e turisti con un calendario ricco di eventi, ma è il venerdì sera ai Trepponti che la magia raggiunge il suo apice. Ogni settimana, il suggestivo scenario del ponte storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove la musica si fonde con l’impegno sociale. Stasera sarà la volta dell’ Orchestra di Fiati di Mondaino, che alle 21 presenterà lo spettacolo “L’orchestra e il mare”, un omaggio alle suggestioni dell’universo marino attraverso il potente respiro degli strumenti a fiato. Diretti dal maestro Andrea Brugnettini, i musicisti proporranno un viaggio sonoro tra colonne sonore, pagine sinfoniche e composizioni originali, evocando le onde, i misteri degli abissi e le storie custodite dall’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica e solidarietà ai Trepponti con l’orchestra

