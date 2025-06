Musica e memoria Bobbio celebra l' 81esimo anniversario della liberazione

Celebrare la memoria storica attraverso musica e cultura è un gesto di rispetto e rinascita. A Bobbio, l’Anpi organizza due eventi imperdibili per commemorare l’81º anniversario della liberazione, un momento di riflessione e unità. Sabato 5 luglio, alle ore 21, il Chiostro di San Colombano ospiterà lo spettacolo musicale "Resistenza", un viaggio emozionale tra parole, canto e strumenti. Un’occasione per riscoprire il valore della libertà, che ci invita a non dimenticare mai.

Sabato 5 e domenica 6 luglio a Bobbio due eventi organizzati da Anpi per celebrare l'81esimo anniversario della liberazione di Bobbio. Sabato 5 luglio alle ore 21 al Chiostro di San Colombano lo spettacolo musicale "Resistenza" - Rapsodia per voci recitanti, coro e strumenti di Giovanni Del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Musica e memoria, Bobbio celebra l'81esimo anniversario della liberazione.

