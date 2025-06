Musica e inclusione | alla Residenza Santa Teresa il primo dei tre concerti della Scuola Sarti

Giovedì pomeriggio, la Residenza Santa Teresa si è animata con il primo dei tre emozionanti concerti del ciclo “L’inclusione attraverso la musica”, promosso dalla Scuola di Musica Giuseppe Sarti di Faenza. Un’occasione unica per scoprire come le note possano unire e abbattere le barriere, trasformando la diversità in armonia condivisa. La musica diventa così ponte tra culture, abilità e sensibilità, creando un’esperienza coinvolgente e significativa per tutti i partecipanti.

Si è svolto giovedì pomeriggio il primo appuntamento del ciclo “L’inclusione attraverso la musica”, promosso dalla Scuola di Musica Giuseppe Sarti di Faenza all’interno della rassegna La cultura ospite in residenza, progetto socio-culturale del Consorzio Blu – Cooperativa In Cammino, con il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - inclusione - residenza - primo

Musica, realtà virtuale e inclusione: prestigioso riconoscimento al Politecnico - Il Politecnico di Lecco ha ottenuto un prestigioso riconoscimento per la sua ricerca su musica, realtà virtuale e inclusione.

Civiltà Appennino : Parte il progetto “S.P.I.C.A. – Suoni di Pietra in Cammini d’Appennino” Dal 27 al 29 giugno a Montemurro (PZ) il primo week end della SUMMER SCHOOL Giovani artisti e musicisti in residenza artistica con masterclass musicale di W Vai su Facebook

Musica e inclusione alla Residenza Santa Teresa: si è svolto il primo dei tre concerti della Scuola Sarti; La Marching Band della Scuola Sarti di Faenza in concerto per gli ospiti della Residenza Santa Teresa; L’inclusione attraverso la musica: alla Residenza Santa Teresa di Faenza tre concerti della Scuola Sarti.

L’inclusione attraverso la musica: alla Residenza Santa Teresa di Faenza tre concerti della Scuola Sarti - Tre concerti speciali all’interno della rassegna "La cultura ospite in residenza", progetto socio- Segnala ravennanotizie.it

Musica e inclusione, torna Kaulonia tarantella festival - Da domani, mercoledì 23 agosto, e fino a sabato 26 torna il Kaulonia tarantella festival, evento di musica popolare della Calabria, che giunge quest'anno alla sua XXV edizione. ansa.it scrive