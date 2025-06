Musica dal vivo al Barangolo Cavour

Quest’estate, ogni domenica al Barangolo Cavour, lasciatevi travolgere dall’energia della musica dal vivo in un’atmosfera unica. Domenica 29 giugno, il palco si accende con i suoni dei Yellow Beat, il tributo più autentico ai Beatles. Un’occasione imperdibile per vivere momenti di pura emozione—ingresso libero e prenotazione consigliata, perché il divertimento non aspetta!

Tutte le domeniche d’estate musica dal vivo al Barangolo Cavour. Domenica 29 giugno la band Yellow Beat, tributo ai Beatles. Ingresso libero, consigliata la prenotazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - vivo - barangolo - cavour

Torna la tradizionale Sagra dell'Asado a San Colombano Certenoli con musica dal vivo - Torna a San Colombano Certenoli la tradizionale Sagra dell'Asado, un evento imperdibile organizzato dal Circolo Acli domenica 18 maggio a partire dalle 12.

E..STATE CON NOI? 2025 Ci siamo... sta per tornare la Festa della Musica nelle vie e piazze di Taggia!!! STAY TUNED.... a breve tutti i dettagli!! www.turismo.taggia.it #ViviTaggia #ComunediTaggia #estate2025 #estate #l Vai su Facebook

La bella stagione al Barangolo Cavour. Il prossimo weekend mostra delle opere del pittore Maurizio Azzoguidi; A piazza Cavour apre Barangolo: «Puntiamo sulla qualità marchigiana»; Street food a km 0, apre Barangolo: «La nostra saccoccia per sfidare la crisi».

La bella stagione al Barangolo Cavour. Il prossimo weekend mostra delle opere del pittore Maurizio Azzoguidi - Il Barangolo di piazza Cavour si impegna anche per questa stagione a portare il suo contributo per tenere vivo il centro città, accompagnando la sua consueta proposta di cibo e drink con occasioni di ... Riporta anconatoday.it