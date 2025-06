Musica cinema e teatro E’ l’ Estate Capannorese

Anche per l’estate 2025, siamo riusciti a mettere insieme un cartellone ricco di eventi che appassioneranno grandi e piccini, valorizzando il patrimonio culturale e artistico del territorio capannorese. Un mix perfetto di musica, teatro e cinema, che renderà questa stagione indimenticabile. Preparatevi a vivere l’estate come non l’avete mai vissuta, immersi nelle emozioni e nello spettacolo promossi dal nostro Comune in collaborazione con enti e associazioni locali.

Pronto il cartellone dell' Estate Capannorese 2025 realizzato dal Comune, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per promuovere tutti gli eventi culturali, musicali, teatrali, cinematografici promossi dall'amministrazione comunale in collaborazione con associazioni ed altri soggetti che si svolgeranno sul territorio capannorese fino a settembre. "Anche per l'estate 2025 siamo riusciti a mettere insieme un cartellone fitto di eventi culturali e di intrattenimento che offre occasioni per tutte le età e tutti i gusti – spiega l'assessora alla cultura, Claudia Berti –. La maggior parte delle iniziative sono ad ingresso gratuito, perché vogliamo consentire a tutti di usufruire di momenti per conoscere, divertirsi e stare insieme".

