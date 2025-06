Musica ad alto volume e dj nel locale senza le autorizzazioni | scattano multe e denunce

Musica ad alto volume e DJ senza autorizzazioni: un mix esplosivo che può costare caro. A Otranto, un noto locale del centro storico, ha subito sanzioni salate e la chiusura temporanea dal 26 al 29 giugno a causa di controlli rigorosi. La legalità prima di tutto: garantire divertimento sicuro e rispettoso delle regole è fondamentale per preservare la vivacità della movida locale. La sicurezza viene prima di tutto, sempre.

OTRANTOPOGGIARDO – Musica ad alto volume e dj nel locale senza le autorizzazioni per l’intrattenimento: scattano sanzioni salate e la chiusura per alcuni giorni, dal 26 al 29 giugno, per un noto locale del centro storico di Otranto, all’esito di specifici controlli: si tratta di “Oriente” che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: locale - musica - alto - volume

Alcol, musica e folla fino all’alba: ecco cosa succedeva fuori dal locale di La Russa jr | Video - Tra musica a palla e una folla vivace, il locale di La Russa Jr. diventa il palcoscenico di un rave improvvisato: drink sul marciapiede e auto in difficoltà tra i ballerini.

Rumori, musica ad alto volume e risse: chiuso un locale a Minturno https://ift.tt/LXmWAIv https://ift.tt/dBZAWtg Vai su X

Da storica via degli antiquari a nuovo centro della movida romana. Negli ultimi anni via dei Coronari, nel cuore del centro storico di Roma, è diventata piena di locali, che servono alcolici fino a notte fonda e che mettono musica ad alto volume, provocando la r Vai su Facebook

Musica ad alto volume e dj nel locale senza le autorizzazioni: scattano multe e denunce; Rumori, musica ad alto volume e risse: chiuso un locale a Minturno; Movida, controlli in via Gaetano Daita: musica ad alto volume, multe per più di mille euro.

Musica ad alto volume e dj nel locale senza le autorizzazioni: scattano multe e denunce - Nei guai i titolari e gestori di un noto locale di piazza castello a Otranto sanzionato per oltre 1500 euro e chiuso per tre giorni. Secondo lecceprima.it

Controlli della Polizia Locale sui locali del Pirgo, molti si sono “allargati” - In seguito a diverse segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati per la musica ad alto volume e per le difficoltà di transito ... Come scrive trcgiornale.it