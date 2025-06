Muriel si toglie i pantaloncini e resta in mutande | costringe l'arbitro a fare quello che voleva

Un episodio incredibile ha scosso la partita di Major League Soccer tra Orlando City e Saint Louis City. Muriel, protagonista di un gesto sorprendente, si è tolto i pantaloncini rimanendo in mutande e ha influenzato le decisioni dell’arbitro in modo inaspettato. Un momento che ha lasciato tutti senza parole e che rimarrà nella memoria dei tifosi. Ma cosa si nasconde dietro questa scena insolita? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda eccezionale...

Muriel è stato protagonista di un episodio molto singolare nella partita di Major League Soccer che l'Orlando City ha vinto per 4-2 contro il Saint Louis City: si toglie i pantaloncini e resta in mutande ma costringe l'arbitro a fare quello che voleva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: muriel - toglie - pantaloncini - resta

Muriel si toglie i pantaloncini e resta in mutande: costringe l’arbitro a fare quello che voleva.

Muriel si toglie i pantaloncini e resta in mutande: costringe l’arbitro a fare quello che voleva - Muriel è stato protagonista di un episodio molto singolare nella partita di Major League Soccer che l'Orlando City ha vinto per 4- Scrive fanpage.it