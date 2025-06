Muriel resta in mutande! L' avversario lo ferma lui reagisce così

In un'esilarante scena della sfida MLS tra St. Louis City e Orlando City, Luis Muriel diventa involontario protagonista di un momento comico: mentre tenta una fuga in contropiede, viene fermato da un intervento insolito di Michael Wentzel, che si aggrappa ai pantaloncini dell'ex Atalanta. La reazione di Muriel, tra sorpresa e divertimento, merita sicuramente un applauso! Un episodio che dimostra come nel calcio anche le situazioni più inaspettate regalano sorrisi e... momenti indimenticabili.

