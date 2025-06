Muore alla guida di un camion nello scontro con un furgone dei rifiiuti dell’Aamps a Livorno

Una tragedia si è consumata a Livorno in via Pian di Rota, quando un grave scontro tra un camion e un furgone dei rifiuti dell’Aamps ha causato la morte del conducente del camion. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato di ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di fare luce sulle cause di questa drammatica perdita.

LIVORNO – . Il dramma si è consumato in via Pian di Rota. Sul posto sono arrivati l’auto medica di Livorno, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’utista del camion è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno, dove poi è deceduto. In ospedale anche l’autista del furgoncino per il quale sono in corso degli accertamenti,. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

