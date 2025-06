Muffa sullo smartphone? Il caso POCO X7 Pro svela i rischi nascosti dei materiali ecologici

Un utente POCO X7 Pro ha scoperto muffa sul retro del suo smartphone, sollevando preoccupazioni sui materiali ecologici come l’ecopelle. Questo caso mette in discussione la durabilità e la resistenza di queste alternative sostenibili, spesso promosse come eco-friendly ma con potenziali rischi nascosti. La questione apre un dibattito importante sulla vera sostenibilità dei dispositivi moderni. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dell’elettronica sostenibile?

Un utente POCO X7 Pro ha scoperto la formazione di muffa sul retro del telefono: il caso solleva dubbi sull'uso dell'ecopelle e sulla durabilità dei materiali alternativi.

