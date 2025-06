Mps tira dritto su Mediobanca Via libera all’aumento di capitale

Montepaschi non si ferma e accelera: l’aumento di capitale da 13,2 miliardi di euro apre nuovi scenari nel panorama bancario italiano. La decisione del consiglio di amministrazione di finanziare l’offerta pubblica di scambio su Mediobanca segna un passo deciso verso una ridefinizione degli equilibri finanziari del Paese. Il futuro del sistema bancario italiano sta per essere scritto: il prospetto informativo è ormai prossimo alla pubblicazione, segnando l’inizio di una nuova era.

Il prospetto informativo è ormai pronto: la Consob avrà cinque giorni per dare l'ok, poi scatteranno i tempi tecnici per l'avvio dell'operazione, che potrebbe partire già il 14 luglio. La finestra resta aperta fino a settembre, ma è sul fronte delle adesioni che si gioca la vera partita.

