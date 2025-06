Mps Mediobanca resiste e promette 4,9 miliardi agli azionisti

Mps Mediorbanca si rafforza e promette 49 miliardi agli azionisti, annunciando un ambizioso aumento di capitale da oltre 13 miliardi di euro. L’obiettivo? lanciare un’Ops su Mediobanca con un’offerta allettante: 23 azioni Mps ogni 10 di Piazzetta Cuccia. Un'operazione strategica che promette di scuotere il panorama finanziario italiano, ma che non è priva di contestazioni, lasciando intravedere uno scenario ricco di sfide e opportunità .

Mps ha approvato un aumento di capitale da oltre 13 miliardi di euro per lanciare una Ops su Mediobanca, offrendo 23 azioni Mps ogni 10 di Piazzetta Cuccia. Il lancio ufficiale dell’offerta è previsto per il 14 luglio, subordinato al via libera della Consob sul prospetto informativo, atteso nei prossimi giorni. L’operazione ha ottenuto i via libera di Ivass, Bce e, a breve, dell’Antitrust Ue, ma resta contestata da Mediobanca, che la ritiene priva di razionalitĂ industriale e piena di rischi. In risposta, Mediobanca ha aggiornato il piano al 2028 promettendo 4,9 miliardi agli azionisti e puntando su Banca Generali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mps, Mediobanca resiste e promette 4,9 miliardi agli azionisti

In questa notizia si parla di: mediobanca - miliardi - resiste - promette

Mediobanca, agli azionisti 4,9 miliardi in tre anni - Mediobanca si prepara a un futuro ricco di opportunitĂ e crescita, con una strategia ambiziosa che prevede di distribure agli azionisti ben 4,9 miliardi di euro in tre anni.

Mps, Mediobanca resiste e promette 4,9 miliardi agli azionisti.

Mediobanca promette 4,9 miliardi di dividendi ai soci per rispondere all’ops di Mps - Remunerazione fino a 4,9 miliardi, con 400 milioni di buy back. milanofinanza.it scrive

Ecco come Nagel stronca l’Ops di Mps e seduce i soci di Mediobanca - "Mediobanca promette di aumentare i dividendi per respingere l’offerta di acquisto di Monte Paschi": così sintetizza stamattina il Sole 24 Ore on line l'aggiornamento del piano di Piazzetta Cuccia ... Da startmag.it