Movida in sicurezza Atm lancia l' abbonamento per i ragazzi under 18

Oggi, ATM lancia l'abbonamento dedicato agli under 18, promuovendo una movida sicura e sostenibile. Un’iniziativa che stimola i giovani a scoprire la città in modo responsabile, offrendo loro un modo conveniente e pratico di spostarsi. Con questa novità, il trasporto pubblico diventa il compagno ideale per vivere la notte in libertà e sicurezza, trasformando il modo di muoversi dei più giovani.

Il servizio di trasporto pubblico è sempre più gradito alle nuove generazioni. Se fino a qualche anno fa i ragazzi si spostavano in autobus solo quando obbligati, magari per mancanza di alternative, adesso sono sempre più numerosi coloro i quali scelgono di muoversi con i mezzi pubblici. Oggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: ragazzi - movida - sicurezza - lancia

Movida caos a Bari, Leccese apre al dialogo: «Parleremo ai ragazzi» - Bari vive un momento di tensione tra movida e sicurezza. Il sindaco Vito Leccese, dopo le polemiche per le immagini della notte di San Nicola, invita a un dialogo costruttivo con i giovani.

Allarme sicurezza a Corigliano-Rossano: una comunità in tensione: Negli ultimi giorni Corigliano-Rossano è stata colpita da una serie preoccupante di violenze urbane e microcriminalità: un’auto incendiata nella zona della movida a Sant’Angelo, un cadaver Vai su Facebook

Mezzanotte, la musica è finita: Vercelli lancia l’operazione contro la movida fracassona; San Benedetto, stop alla movida violenta in Riviera, i poliziotti: «Basta con l’alcol di notte»; Pavia, la prefettura lancia l’Operazione primavera contro movida molesta e spaccio.

Ragazzi down per gestire la movida - Il Resto del Carlino - Sono i ragazzi di Centro 21 a vestire i panni di quelli che in questi giorni, dalla riviera alle discussioni in Parlamento, hanno chiamato in vario modo ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Movida a Roma, all'Eur l'incontro "La Notte vale": ecco come trovare l'equilibrio tra divertimento, regole e sicurezza dei locali - MSN - Si è svolto ieri (venerdì 6 giugno, ndr), all’Hotel Hilton di viale Europa, all’Eur, l’incontro ... Da msn.com