Movida estiva bus notturni potenziati | 17 linee tra Torino e 29 Comuni della provincia

Se l’estate torinese si anima di notti indimenticabili, GTT rende le serate più semplici e sicure con il ritorno del servizio Night Buster. Dal 27 giugno al 7 settembre, potenzia il trasporto notturno con 17 linee che collegano Torino a 29 Comuni, garantendo mobilità senza limiti tra divertimento e relax. Scopri come vivere al massimo le tue notti estive!

Via Po in festa e Festa dei vicini: per tutto il giorno variano il servizio 12 linee Gtt in centro a Torino - Domenica 25 maggio 2025, via Po a Torino sarà protagonista di una grande festa in occasione della riapertura post-ristrutturazione, con lavori conclusi sulla pavimentazione, i binari tranviari e altri sottoservizi.

Torino: trasporto pubblico si amplia di notte con 17 linee fra città e comuni area metropolitana (2) - "Il potenziamento del Night Buster è un segnale concreto di attenzione al territorio - Si legge su agenzianova.com

Zona nord-ovest di Torino: nuove linee GTT e riorganizzazione dei servizi, coinvolti 9 Comuni e 50.000 cittadini - ovest di Torino: nuove linee GTT e riorganizzazione dei servizi, coinvolti 9 Comuni e 50. Secondo torinotoday.it