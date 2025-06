Movi certificazione di parità per impegno verso ambiente lavoro inclusivo

Movi celebra un importante traguardo: la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, simbolo del suo impegno costante verso un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità. Questo riconoscimento testimonia come l’azienda abbia saputo costruire, nel tempo, una cultura aziendale orientata all’uguaglianza e alla valorizzazione di ogni individuo. Un passo fondamentale verso un futuro più equo, dove le persone sono al centro.

(Adnkronos) – Movi ha ottenuto la certificazione UniPdR 125:2022 per la parità di genere, un traguardo che sancisce in modo oggettivo l’impegno dell’azienda verso un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, equo e attento alle persone. Un percorso nato dal basso, maturato nel tempo e culminato in un risultato tanto simbolico quanto concreto. In un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

