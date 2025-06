Motori

La seconda tappa della 1000curve 2025 ha infiammato le strade delle Marche, trasformandole in un palcoscenico di adrenalina e bellezza. Oltre 60 appassionati si sono sfidati su percorsi spettacolari, celebrando l’unione tra motori, natura e amicizia. Un weekend indimenticabile che ha rafforzato la passione per le due ruote e il rispetto per paesaggi mozzafiato—un’avventura da ricordare e un forte richiamo a proseguire questa emozionante sfida.

La seconda tappa della 1000curve 2025 si è conclusa, trasformando per un intero weekend le strade delle Marche in un paradiso per gli appassionati delle due ruote. Oltre 60 partecipanti hanno preso parte alla tappa del Campionato Turismo Adventuring Nazionale FMI, affrontando percorsi mozzafiato e curve studiate per celebrare l’incontro tra moto, natura e passione. Partita il 21 giugno da Sassocorvaro Auditore passando per Monte San Martino e terminata a Cagli, la manifestazione ha incarnato l’essenza della 1000curve: una celebrazione della guida rilassata e del legame profondo tra motociclisti, strada e territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Motori

