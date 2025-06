Motonautica. Brividi elettrici sul lago Maggiore.

Il Lago Maggiore si trasforma in palcoscenico di emozioni e innovazione con la tappa italiana del campionato mondiale di motonautica elettrica, un evento che unisce adrenalina e sostenibilità. Tra acque cristalline e tecnologie all’avanguardia, i motoscafi Racebird rappresentano il futuro della mobilità marina. Con il patrocinio della Regione Lombardia e il supporto di celebrità internazionali, questa competizione promette di lasciarvi senza fiato, dimostrando che il progresso può essere…

Tappa italiana, oggi e domani, del campionato mondiale di motonautica elettrica, a Marina di Verbella. E’ stato scelto il Lago Maggiore dove è nata la tecnologia degli aliscafi che E1 integra con la propulsione elettrica nei suoi motoscafi Racebird. Tra i sostenitori figurano i campioni sportivi Tom Brady, LeBron James, Rafael Nadal e l’attore Will Smith. Organizzata con il patrocinio della Regione Lombardia, la gara si terrà a Marina di Verbella, la struttura che ha ospitato il programma di addestramento della E1 Pilot Academy che individua, sviluppa e coltiva le future stelle delle corse E1. Situato all’interno del Parco Naturale del Ticino, il circuito di gara è al riparo da venti e onde, offrendo condizioni di gara ottimali per i piloti, uomini e donne in egual numero, che potranno ottenere le migliori velocità dai loro E1 RaceBird, in grado di raggiungere i 93 kmh (50 nodi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net