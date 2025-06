MotoGP su TV8 GP Olanda 2025 | quando le qualifiche in chiaro orario e programma

Se sei appassionato di MotoGP e non vuoi perdere nemmeno un attimo delle emozioni del Gran Premio d’Olanda 2025, su TV8 troverai tutto il grande spettacolo in chiaro. Domani, sabato 28 giugno, le qualifiche e la Sprint decideranno le sorti del weekend. Scopri orari, programma completo e tutte le curiosità per vivere al massimo questa corsa mozzafiato e conoscere i favoriti, tra cui spicca sempre Marc Marquez, pronto a riscattarsi dalle cadute.

Domani, sabato 28 giugno, il TT di Assen sarà teatro delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il weekend neerlandese entra finalmente nel vivo con l’assegnazione della pole position e di 12 punti iridati per il vincitore della gara breve sulla distanza dei 13 giri. Marc Marquez è sempre l’uomo da battere, anche se la doppia caduta del venerdì potrebbe fargli perdere un po’ di fiducia aprendo nuovi scenari al resto della concorrenza ed in particolare ai suoi primi avversari Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Pecco ha sempre avuto un ottimo feeling con questo tracciato e spera in un cambio di passo dopo alcune settimane negative, ma attenzione anche alla Yamaha di Fabio Quartararo, all’Aprilia di Marco Bezzecchi e alle KTM. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP su TV8, GP Olanda 2025: quando le qualifiche in chiaro, orario e programma

In questa notizia si parla di: motogp - olanda - qualifiche - chiaro

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Olanda 2025: programma, orari, tv, streaming - La MotoGP alza il ritmo e si prepara a vivere una delle fasi più intense della stagione 2025. Il decimo round, il Dutch Tourist Trophy, si terrà ad Assen dal 27 al 29 giugno, portando appassionati e spettatori davanti a emozionanti sfide.

[#MotoGP] Fabio Quartararo si avvicina al GP d'Olanda con un raro ottimismo. Il pilota della Yamaha ritiene che il circuito di Assen potrebbe non evidenziare alcun punto debole della sua moto. Vai su Facebook

Orari TV GP Olanda 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGP, GP Olanda: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Assen in diretta TV e streaming; MotoGP, GP Italia: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streaming.

MotoGP, GP Olanda: Fabio Quartararo svetta nelle prequalifiche - Nelle prequalifiche della MotoGP nel Gran Premio d’Olanda svetta su tutti il pilota francese della Yamaha Fabio Quartararo ... Si legge su msn.com

La moto di Ogura prende fuoco in pista: spaventoso incidente durante le Pre Qualifiche della MotoGP ad Assen - Paura durante le prequalifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2025 ad Assen: la moto di Ai Ogura prende fuoco dopo un highside ... Lo riporta fanpage.it