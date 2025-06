MotoGP Quartararo vola nelle pre-qualifiche di Assen Bagnaia davanti a Marc Marquez

Fabio Quartararo torna a brillare con una prestazione da urlo nelle pre-qualifiche di Assen, conquistando il miglior tempo e dimostrando di essere in grande forma. La sua velocità mette in allarme tutti, mentre Bagnaia si presenta davanti a Marc Marquez, creando un affascinante duello per il weekend olandese. Un assaggio di emozioni intense e sfide mozzafiato che promettono di infiammare il Gran Premio d’Olanda 2025.

Fabio Quartararo torna a brillare sul giro secco dopo le tre pole position consecutive tra Jerez e Silverstone, esaltandosi sul TT di Assen e firmando il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio d'Olanda 2025, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. 1'31?156 il crono del francese della Yamaha, che si candida ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend sulla tortuosa pista neerlandese. Il Diablo ha preceduto di 102 millesimi Alex Marquez, sempre molto solido e competitivo con la Ducati GP24 del team Gresini, mentre Pedro Acosta si è inserito in terza posizione con la KTM a 193 millesimi dalla vetta.

