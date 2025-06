MotoGP Marquez è il più veloce nelle nelle FP1 ad Assen Bagnaia è 4°

Marc Marquez conquista la testa nelle FP1 ad Assen, dimostrando ancora una volta di essere il più veloce. Nonostante una brutta scivolata all’inizio, l’iberico si riprende e conclude in vetta, lasciando intravedere un passo gara promettente. Bagnaia, con il suo 2:32.4176, mostra di essere già in forma. La sfida è aperta: chi dominerà domani? Rimanete sintonizzati per scoprire i prossimi sviluppi!

Lo spagnolo, leader del Mondiale, incappa in una brutta scivolata a inizio turno, ma poi chiude le prove libere in testa. Pecco sorride guardando il passo gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, Marquez è il più veloce nelle nelle FP1 ad Assen. Bagnaia è 4°

