MotoGP Marc Marquez veloce ma frenato dalle cadute ad Assen Venerdì incoraggiante per Bagnaia

Il GP di Assen si apre con un clima di incertezza, tra meteo instabile e risultati imprevedibili, ma Marc Marquez dimostra di essere ancora una volta velocissimo, nonostante le cadute di venerdì. La sua determinazione rimane un incubo per gli avversari, e il suo talento potrebbe fare la differenza, soprattutto se il dolore non comprometterà le sue prestazioni. Tuttavia, l’attenzione si sposta anche su Bagnaia, che vede questa gara come un’opportunità per riscattarsi e mettere pressione sul campione in carica. L’attesa per i prossimi giorni è tutta concentrata sulla lot

Al netto di un meteo abbastanza incerto e variabile che rischia di scompaginare i valori in campo soprattutto nella giornata di sabato (in cui c’è un minimo rischio pioggia), il weekend di Assen si preannuncia abbastanza combattuto e non scontato alla luce dei riscontri del venerdì. Marc Marquez resta il favorito per la vittoria nella Sprint ed in gara, ma la doppia caduta odierna può lasciare degli strascichi a livello fisico e soprattutto di confidenza. L’otto volte campione del mondo, dominatore assoluto di questa prima metà di stagione in MotoGP, è andato molto forte oggi sia a livello di ritmo che di time-attack scivolando però due volte e dimostrando quindi di essere più al limite rispetto ad altre piste. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez veloce ma frenato dalle cadute ad Assen. Venerdì incoraggiante per Bagnaia

In questa notizia si parla di: motogp - marc - marquez - assen

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

Marc Marquez continua a dettare legge in MotoGP, come dimostrato anche dalle prime libere del fine settimana di Assen. In seconda posizione Vinales seguito da Bezzecchi #MotoGP #DutchGP Vai su X

MOTOGP, MARC MARQUEZ AL COMANDO DELLE FP1 DI ASSEN #MemasGP #MotoGP #DutchGP Vai su Facebook

MotoGP 2025. GP dei Paesi Bassi ad Assen. Marc Marquez: Sono ad Assen per difendermi, senza escludere nulla. Alex? Mi ricorda Dovizioso; MotoGP Assen: Marc Marquez cade, riparte e chiude al comando; La MotoGp a Assen: qui è iniziata la rivalità tra Valentino e Marc Marquez. Tutto sul circuito.

MotoGP Assen, brutta caduta per Marc Marquez durante le prove libere: si fa male al braccio sinistro, poi firma il miglior tempo - Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend del GP di Assen per Marc Marquez che – dopo aver vinto al Mugello – è tornato in pista per le prime libere nella mattinata di venerdì. Si legge su ilfattoquotidiano.it

MotoGP Assen, paura Marquez: brutta caduta, Marc più forte del dolore al braccio. Miglior tempo, quarto Bagnaia - Nonostante una brutta caduta, Marc Marquez ha stampato il miglior tempo nelle FP1 di Assen. Lo riporta sport.virgilio.it