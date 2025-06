MotoGP Marc Marquez cade ma è il più veloce anche in FP1 ad Assen Bezzecchi 3° davanti a Bagnaia

Marc Marquez dimostra ancora una volta di essere un maestro indiscusso sulla pista di Assen. Nonostante una caduta che lo ha rallentato, il pilota spagnolo si impone con il miglior tempo in FP1, segnando il ritmo del weekend di MotoGP 2025. La sfida tra i grandi è appena iniziata, e tutti gli occhi sono puntati su questo avvio promettente...

Marc Marquez mette subito le cose in chiaro e comincia il weekend di Assen con una notevole prova di forza nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato ha firmato infatti il miglior tempo del turno in 1’32?216 nonostante una caduta che gli ha fatto perdere circa venti minuti. Il fenomeno spagnolo del team ufficiale Ducati, tornato in pista dopo una pausa per verificare le condizioni del suo braccio dolorante, ha trovato abbastanza presto un ritmo impressionante (con gomme ovviamente più fresche rispetto agli altri top rider che avevano continuato a girare) confermandosi il punto di riferimento anche sull’iconico circuito neerlandese. 🔗 Leggi su Oasport.it